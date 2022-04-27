Врач Драпкина дала советы по лечению аллергии

Оксана Драпкина, главный внештатный специалист по терапии и общей практике Минздрава России, дала советы по лечению аллергии.

«Полностью излечиться от аллергии непросто, но сделать течение заболевания менее агрессивным под силу каждому. Для этого в числе прочих мер необходимо обратить внимание на свой рацион», — цитирует эксперта «Российская газета».

Как отметила Драпкина, у непищевых и пищевых аллергенов бывает похожий набор аминокислот, поэтому во время цветения может возникнуть или усилиться реакция на определённые продукты питания.

Например, при аллергии на пыльцу луговых трав необходимо исключить злаковые, кофе, какао и мёд, а при реакции на полынь исключаются все цитрусовые.

Для укрепления иммунной системы рекомендуется добавить в рацион продукты с высоким содержанием фолиевой кислоты.

Ранее, по сообщению «Известий», заместитель директора по клинической работе, главный врач ФГБУ «ГНЦ «Институт иммунологии» ФМБА России Наталья Ильина назвала четыре главных способа лечения аллергии и борьбы с ней.