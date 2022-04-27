Продажи велосипедов в России выросли на 12%

Продажи велосипедов в России этой весной выросли на 12% по сравнению с прошлым годом, самокатов — на 40%.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу сервиса «Авито».

Чаще всего пользователи приобретали горные велосипеды — продажи выросли на 36%.

Велосипеды BMX покупали на 10% чаще, дорожные велосипеды — на 7% чаще.

«Велосипеды и самокаты давно стали отличной альтернативой автобусу или метро при поездках на небольшие расстояния. На «Авито» сейчас активно более 500 тыс. объявлений о продаже двухколёсного транспорта», — заявил Алексей Козловский, руководитель категории Lifestyle в «Авито».

Ранее сообщалось, что в Москве пройдёт четыре городских велофестиваля в 2022 году.