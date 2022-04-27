Похороны погибших при стрельбе в детсаду Ульяновской области состоятся 28 апреля

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Похороны детей и воспитателя детсада «Рябинка» в посёлке Вешкайма Ульяновской области, где произошла стрельба, состоятся 28 апреля, заявила глава администрации Вешкаймского района Татьяна Стельмах.
Похороны погибших при стрельбе в детсаду Ульяновской области состоятся 28 апреля
  • РИА Новости

«Похороны воспитателя детсада «Рябинка» Митрофановой Ольги и детей... пройдут 28 апреля, в четверг, на кладбище посёлка Вешкайма», — написала она на своей странице во «ВКонтакте».

Траурная церемония начнётся в 12:10 (11:10 мск) во дворах домов, где проживали погибшие. Отпевание состоится в храме Бориса и Глеба.

26 апреля вооружённый мужчина ворвался в детский сад под Ульяновском. В результате стрельбы погибли двое детей и воспитательница. Ещё одна сотрудница детсада получила ранение. Нападавший покончил с собой.

СК России возбудил уголовное дело об убийстве.

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