Невролог Кузьмин рассказал, при какой головной боли нужно обратиться к врачу

Невролог Видновской районной клинической больницы Дмитрий Кузьмин рассказал, при какой головной боли нужно обращаться к врачу.

В беседе с Общественной службой новостей он отметил, что насторожиться стоит, если голова заболела внезапно и очень сильно, а с помощью лекарств боль не удаётся снять.

«Бить тревогу стоит, если сильнейшие боли повторяются чаще двух-трёх раз в неделю», — отметил невролог.

В то же время, по его словам, принимать обезболивающие постоянно не совсем правильно — может возникнуть синдром привыкания и так называемая абузусная головная боль (форма хронической ежедневной головной боли, которая развивается в результате чрезмерного приёма лекарственных средств).

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