В Подмосковье начался приём заявок на губернаторские премии молодым учёным
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Об этом сообщает телеканал «360».
Заявки принимает региональный Мининвест.
Как напомнила заместитель председателя правительства региона Екатерина Зиновьева, премию молодым учёным вручают десять лет, и за это время её получили уже 145 специалистов.
«Вручение премии позволяет привлекать перспективные кадры и поддерживать развитие науки», — сказала она.
По её словам, в 2022 году будет определено 15 победителей. Заявки принимают до 17 июня.
Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в столице 82 молодых учёных стали лауреатами премии правительства Москвы.