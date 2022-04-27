В Подмосковье начался приём заявок на губернаторские премии молодым учёным

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В Московской области начался приём заявок на губернаторские премии молодым учёным.
В Подмосковье начался приём заявок на губернаторские премии молодым учёным
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает телеканал «360».

Заявки принимает региональный Мининвест.

Как напомнила заместитель председателя правительства региона Екатерина Зиновьева, премию молодым учёным вручают десять лет, и за это время её получили уже 145 специалистов.

«Вручение премии позволяет привлекать перспективные кадры и поддерживать развитие науки», — сказала она.

По её словам, в 2022 году будет определено 15 победителей. Заявки принимают до 17 июня.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в столице 82 молодых учёных стали лауреатами премии правительства Москвы.

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