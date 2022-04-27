В Подмосковье начался приём заявок на губернаторские премии молодым учёным

В Московской области начался приём заявок на губернаторские премии молодым учёным.

Об этом сообщает телеканал «360».

Заявки принимает региональный Мининвест.

Как напомнила заместитель председателя правительства региона Екатерина Зиновьева, премию молодым учёным вручают десять лет, и за это время её получили уже 145 специалистов.

«Вручение премии позволяет привлекать перспективные кадры и поддерживать развитие науки», — сказала она.

По её словам, в 2022 году будет определено 15 победителей. Заявки принимают до 17 июня.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в столице 82 молодых учёных стали лауреатами премии правительства Москвы.