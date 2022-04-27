В Приморье заключили под стражу подозреваемого в совершённом в 2014 году убийстве

В Приморском крае заключили под стражу мужчину, подозреваемого в убийстве, совершённом в 2014 году.

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на региональное ГУ МВД России.

В 2014 году в дежурную часть отдела полиции №6 во Владивостоке обратилась женщина с заявлением об исчезновении сына. Тот отправился из дома на работу, но так там и не появился.

Специалисты организовали поиски пропавшего.

«Также полицейскими было установлено, что молодой человек ранее был судим за кражи, употреблял наркотики, вёл асоциальный образ жизни», — говорится в сообщении ведомства.

В 2017 году было заведено уголовное дело об убийстве.

«Была выдвинута основная версия об исчезновении мужчины. Предположительно, группа спортсменов, которая занималась «выбиванием» долгов у граждан, взявших кредиты в микрофинансовой организации, была причастна к совершению преступления против жизни и здоровья», — рассказали в полиции.

Сотрудники правоохранительных органов задержали 33-летнего мужчину, который дал признательные показания.

Фигуранту избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее ФАН сообщало, что в Томской области задержан 39-летний житель Северска, подозреваемый в убийстве студентки, совершённом 15 лет назад.