В Приморье заключили под стражу подозреваемого в совершённом в 2014 году убийстве

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В Приморском крае заключили под стражу мужчину, подозреваемого в убийстве, совершённом в 2014 году.
В Приморье заключили под стражу подозреваемого в совершённом в 2014 году убийстве
  • РИА Новости

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на региональное ГУ МВД России.

В 2014 году в дежурную часть отдела полиции №6 во Владивостоке обратилась женщина с заявлением об исчезновении сына. Тот отправился из дома на работу, но так там и не появился.

Специалисты организовали поиски пропавшего.

«Также полицейскими было установлено, что молодой человек ранее был судим за кражи, употреблял наркотики, вёл асоциальный образ жизни», — говорится в сообщении ведомства.

В 2017 году было заведено уголовное дело об убийстве.

«Была выдвинута основная версия об исчезновении мужчины. Предположительно, группа спортсменов, которая занималась «выбиванием» долгов у граждан, взявших кредиты в микрофинансовой организации, была причастна к совершению преступления против жизни и здоровья», — рассказали в полиции.

Сотрудники правоохранительных органов задержали 33-летнего мужчину, который дал признательные показания.

Фигуранту избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее ФАН сообщало, что в Томской области задержан 39-летний житель Северска, подозреваемый в убийстве студентки, совершённом 15 лет назад.

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