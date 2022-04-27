Педиатр Мескина высказалась о пользе памперсов для детей

Педиатр, инфекционист, руководитель отделения детских инфекционных заболеваний МОНИКИ имени Владимирского, главный специалист Минздрава Московской области по инфекционным болезням детей профессор Елена Мескина высказалась о пользе памперсов для детей.

«Считается, что при дерматите памперсы лучше, потому что более эффективно впитывают и контакт с жидкостью у кожи ребёнка меньше. Безусловно, памперс в этом смысле суше», — заявила она в беседе с URA.RU.

По её словам, многое зависит и от свойств самой кожи ребёнка.

Как отметила Мескина, детям не стоит носить памперс весь день.

«Нужно иметь в виду, что если он полный, то нужно максимально быстро его менять, так как различные бактерии при соприкосновении с кожей могут, опять же, вызвать контактный дерматит», — уточнила она.

Ранее главврач Морозовской детской больницы, главный неонатолог столичного Департамента здравоохранения Валерий Горев рассказал о пользе грудного молока для младенцев.