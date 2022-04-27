Более 100 тысяч граждан Украины пересекли границу в Крыму за два месяца

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Свыше 100 тыс. граждан Украины пересекли границу в Крыму за последние два месяца.
Более 100 тысяч граждан Украины пересекли границу в Крыму за два месяца
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крыминформ».

«Более тысячи иностранных граждан обратились непосредственно в пунктах пропуска с заявлениями о предоставлении им на территории Российской Федерации временного убежища», — заявили в пограничном управлении ФСБ России по Крыму и Севастополю.

Три автомобильных пункта пропуска («Джанкой», «Армянск» и «Перекоп») работают в штатном режиме, передаёт «Новый Севастополь».

Ранее сообщалось, что первые свидетельства о временном убежище в Ленинградской области вручили беженцам из Донбасса.

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