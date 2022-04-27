В школах Москвы появятся службы примирения

В школах Москвы будут созданы службы примирения, задачей которых станет налаживание конструктивного диалога между учениками, преподавателями и родителями.

Об этом сообщает НТВ со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Школьные службы примирения — это целая экосистема, которая помогает в достижении взаимопонимания в ученическом сообществе, развитии позитивного общения, противодействии буллингу и способствует мирному разрешению споров и конфликтных ситуаций, закреплению этого как культурной традиции. Такие службы примирения появятся в 400 школах в каждом округе», — заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По её словам, раньше при возникновении недопониманий или сложных ситуаций в школах не было единой стратегии разрешения конфликта, теперь же службы примирения начнут предлагать восстановительный подход.

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