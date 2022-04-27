Диетолог Андреев рассказал о продуктах, поддерживающих хорошее настроение
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В беседе с Life.ru он выразил мнение, что это такие продукты, как мясо курицы, говядина или свинина, потому что они являются источником витамина B12.
Много витаминов группы В содержит морская капуста, считает Андреев.
По его словам, полезными в данном случае являются и бананы, которые содержат фосфор, калий, магний и железо, а также триптофан. Этим веществом богаты также овсяная и гречневая каши, которые, помимо этого, способны выравнивать уровень сахара в крови.
Жирные кислоты омега-3 содержатся, например, в орехах.
Ранее член Ассоциации диетологов Канады Наталья Нефёдова в беседе с Nation News рассказала, сколько яиц нужно есть в день для пользы организму.