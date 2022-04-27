Диетолог Андреев рассказал о продуктах, поддерживающих хорошее настроение

Консультант цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом» врач-диетолог Александр Андреев рассказал о продуктах, поддерживающих хорошее настроение.

В беседе с Life.ru он выразил мнение, что это такие продукты, как мясо курицы, говядина или свинина, потому что они являются источником витамина B12.

Много витаминов группы В содержит морская капуста, считает Андреев.

По его словам, полезными в данном случае являются и бананы, которые содержат фосфор, калий, магний и железо, а также триптофан. Этим веществом богаты также овсяная и гречневая каши, которые, помимо этого, способны выравнивать уровень сахара в крови.

Жирные кислоты омега-3 содержатся, например, в орехах.

Ранее член Ассоциации диетологов Канады Наталья Нефёдова в беседе с Nation News рассказала, сколько яиц нужно есть в день для пользы организму.