Диетолог Соломатина дала советы по употреблению овсянки

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Врач-диетолог Елена Соломатина дала советы по употреблению овсянки.
Диетолог Соломатина дала советы по употреблению овсянки
  • Gettyimages.ru

«Фитиновая кислота, которая содержится в овсянке, очень хорошо выводит все полезные вещества, тот же кальций, калий, магний, цинк, железо — всё, что в овсянке содержится. Она может выводить как элементы, содержащиеся в самой овсянке, так и микроэлементы из тех продуктов, которые мы с ней едим. Поэтому её надо есть раза три в неделю, а не каждый день», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, важно употреблять овсянку, которая должна какое-то время повариться, а не растворимую кашу.

Как пояснила Соломатина, правильная овсянка не повышает уровень глюкозы в крови.

Ранее член Ассоциации диетологов Канады Наталья Нефёдова в беседе с Nation News рассказала, сколько яиц нужно есть в день для пользы организму.

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