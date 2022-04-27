В Курганской области 18 строений загорелось из-за природного пожара
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
«(Горят. — RT) 18 строений, принадлежность которых будет установлена только после ликвидации пожара», — сообщили в пресс-службе МЧС.
Ранее заместитель начальника Авиалесоохраны Андрей Ерицов заявил, что высокие риски возникновения лесных пожаров в период майских праздников прогнозируют в Приморском, Забайкальском краях, Еврейской автономной области и на юге Сибирского федерального округа.