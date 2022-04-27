Патрушев: на юге России нужно обеспечить работу защитных сооружений гражданской обороны

В южных регионах России нужно привести в надлежащее состояние защитные сооружения гражданской обороны и исключить случаи «незаконного выбытия» таких объектов из федеральной собственности, заявил секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев на совещании по вопросам безопасности в округе.

РИА Новости

«Прошу обеспечить надёжное функционирование комплексной системы экстренного оповещения населения при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций. Необходимо повсеместно привести защитные сооружения гражданской обороны в надлежащее состояние, исключить случаи незаконного выбытия таких объектов из федеральной собственности», — цитирует его ТАСС. В конце марта подразделение радиоэлектронной борьбы мотострелкового соединения 49-й общевойсковой армии Южного военного округа во время учения обезвредило «вражеские» беспилотники на Ставрополье. Также на Кубани инженерные подразделения ЮВО в Краснодарском крае при полевом выходе отработали создание проходов в минных полях с применением установки разминирования УР-77 «Змей Горыныч».