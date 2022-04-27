Патрушев: на юге России нужно обеспечить работу защитных сооружений гражданской обороны
- РИА Новости
«Прошу обеспечить надёжное функционирование комплексной системы экстренного оповещения населения при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций. Необходимо повсеместно привести защитные сооружения гражданской обороны в надлежащее состояние, исключить случаи незаконного выбытия таких объектов из федеральной собственности», — цитирует его ТАСС.
В конце марта подразделение радиоэлектронной борьбы мотострелкового соединения 49-й общевойсковой армии Южного военного округа во время учения обезвредило «вражеские» беспилотники на Ставрополье.
Также на Кубани инженерные подразделения ЮВО в Краснодарском крае при полевом выходе отработали создание проходов в минных полях с применением установки разминирования УР-77 «Змей Горыныч».