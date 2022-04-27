Получившую ранение сотрудницу детского сада в Ульяновской области эвакуируют в Москву
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на губернатора Ульяновской области Алексея Русских.
«Тяжёлое ранение получила другая воспитательница Елена Карпова. Мы проконтролировали, чтобы ей была оказана вся необходимая первичная медицинская помощь, а сегодня она отправляется в Москву для продолжения лечения. Мы договорились с медициной катастроф, чтобы быстро и безопасно доставить Елену Викторовну в специализированную клинику», — приводит слова главы региона пресс-служба.
26 апреля вооружённый мужчина ворвался в детский сад под Ульяновском. В результате стрельбы погибли двое детей и воспитательница. Ещё одна сотрудница детсада получила ранение. Нападавший покончил с собой. СК России возбудил уголовное дело об убийстве.