Получившую ранение сотрудницу детского сада в Ульяновской области эвакуируют в Москву

Раненную при стрельбе в детском саду посёлка Вешкайма Ульяновской области младшего воспитателя Елену Карпову эвакуируют в специализированную клинику в Москве.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на губернатора Ульяновской области Алексея Русских.

«Тяжёлое ранение получила другая воспитательница Елена Карпова. Мы проконтролировали, чтобы ей была оказана вся необходимая первичная медицинская помощь, а сегодня она отправляется в Москву для продолжения лечения. Мы договорились с медициной катастроф, чтобы быстро и безопасно доставить Елену Викторовну в специализированную клинику», — приводит слова главы региона пресс-служба.

26 апреля вооружённый мужчина ворвался в детский сад под Ульяновском. В результате стрельбы погибли двое детей и воспитательница. Ещё одна сотрудница детсада получила ранение. Нападавший покончил с собой. СК России возбудил уголовное дело об убийстве.