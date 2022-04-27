Глава Рособрнадзора Музаев подтвердил готовность к проведению ЕГЭ

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в России пройдёт в обозначенные даты, проблемы с работой оборудования и наличием расходных материалов в регионах отсутствуют.

«В субъектах все расходные материалы, необходимые для проведения ЕГЭ, уже имеются, все 85 субъектов отчитались, всё лежит в пунктах проведения экзамена, оборудование всё работает, программное обеспечение есть, резервы отработаны, экзамен состоится, проблем технических и с расходными материалами у нас не будет», — цитирует его Интерфакс.

В проведении основного этапа экзамена планируется участие более 700 тыс. выпускников школ. По словам Музаева, подготовка к проведению основного этапа экзамена началась в марте.

Основной период ЕГЭ с учётом резервных дней пройдёт с 26 мая по 2 июля.

Ранее Рособрнадзор сообщил, что менять расписание ЕГЭ и ОГЭ в регионах, где введён высокий уровень террористической опасности, пока не планируется.