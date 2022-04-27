В Оренбургской области направили 160 млн рублей на обеспечение безопасности образовательных учреждений

В Оренбургской области направили более 160 млн рублей на обеспечение безопасности образовательных учреждений в 2022 году.

Об этом сообщает RIA56.

«Это большая и серьёзная работа, которая ведётся непрерывно. Средств на обеспечение безопасности выделяется достаточно, а в случае необходимости правительство области готово оперативно дофинансировать мероприятия по обеспечению безопасности в образовательных учреждениях», — заявил министр образования региона Алексей Пахомов.

Также стало известно, что в Приморском крае приняли дополнительные меры безопасности в образовательных учреждениях. В частности, помимо тревожных кнопок и пунктов охраны, в школах Владивостока, Артёма, Уссурийска и Находки устанавливают новую систему контроля доступа, передаёт ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Внедрением новой системы занимается «Цифровое Приморье».

«Это электромеханические турникеты, преграждающие планки и валидаторы, а также сетевые контроллеры, управляющие несколькими точками доступа. Система позволяет контролировать режим входа в общеобразовательное учреждение по карте учащегося, мобильному телефону или брелоку», — рассказал руководитель проекта «Цифровое Приморье» Станислав Журавлёв.

Ранее власти Ульяновской области подтвердили факт стрельбы в одном из детских садов региона.

Как сообщил депутат Госдумы Сергей Морозов, в результате стрельбы в детском саду в Ульяновской области погибли воспитательница и двое детей, ещё одна женщина пострадала.

СК России возбудил дело по статье об убийстве.

Как сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, предполагаемый убийца трёх человек в детском саду в Ульяновской области состоит на учёте как психически больной.