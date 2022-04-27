МЧС: в Подмосковье 27 апреля пройдут учения по борьбе с пожарами

Масштабные учения по борьбе с природными пожарами и защите населённых пунктов с участием более 200 человек пройдут 27 апреля на территории Раменского городского округа в Подмосковье, сообщает пресс-служба МЧС России.

«В рамках подготовки к пожароопасному сезону 27 апреля на территории Раменского городского округа состоятся тактико-специальные учения с органами управления, силами и средствами функциональной и территориальной подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Московской области», — цитирует РИА Новости сообщение.

Отмечается, что в учениях примут участие более 200 человек и около 100 единиц техники.

Задачей учений названа выработка подхода в организации управления силами и средствами при ликвидации ЧС природного характера.

Ранее стало известно, что в Башкирии вводят ряд ограничительных мер для посещения лесов из-за пожароопасной обстановки.