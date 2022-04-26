В момент стрельбы в детском саду в Ульяновской области находились 72 ребёнка

Во время стрельбы в детском саду в Ульяновской области находились 72 ребёнка. Об этом сообщила глава администрации Вешкаймского района Ульяновской области Татьяна Стельмах.

«Благодарна всем воспитателям, работникам детского сада, они себя повели правильно, встав на защиту детей... Воспитатели, младшие воспитатели быстро эвакуировали остальных детей. На сегодня 72 ребёнка было в детском саду, всех забрали родители», — заявила Стельмах.

Она отметила, что администрация района возьмёт на себя затраты, связанные с организацией похорон.

Ранее власти Ульяновской области подтвердили факт стрельбы в одном из детских садов региона.

Как сообщил депутат Госдумы Сергей Морозов, в результате стрельбы в детском саду в Ульяновской области погибли воспитательница и двое детей, ещё одна женщина пострадала.

СК России возбудил дело по статье об убийстве.

Семьям погибших в результате стрельбы в детском саду в Ульяновской области выплатят по 1 млн рублей, семье пострадавшей — 500 тыс. рублей.