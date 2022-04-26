В момент стрельбы в детском саду в Ульяновской области находились 72 ребёнка
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«Благодарна всем воспитателям, работникам детского сада, они себя повели правильно, встав на защиту детей... Воспитатели, младшие воспитатели быстро эвакуировали остальных детей. На сегодня 72 ребёнка было в детском саду, всех забрали родители», — заявила Стельмах.
Она отметила, что администрация района возьмёт на себя затраты, связанные с организацией похорон.
Ранее власти Ульяновской области подтвердили факт стрельбы в одном из детских садов региона.
Как сообщил депутат Госдумы Сергей Морозов, в результате стрельбы в детском саду в Ульяновской области погибли воспитательница и двое детей, ещё одна женщина пострадала.
СК России возбудил дело по статье об убийстве.
Семьям погибших в результате стрельбы в детском саду в Ульяновской области выплатят по 1 млн рублей, семье пострадавшей — 500 тыс. рублей.