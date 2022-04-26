В Самарской области проверят систему безопасности в социальных и образовательных учреждениях

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил проверить уровень взаимодействия всех служб региона в чрезвычайных ситуациях. Такое решение принято в связи с событиями в Ульяновской области.

Об этом сообщает sova.info.

Проверки защищённости учреждений и территорий, работоспособности систем оповещения, видеонаблюдения и контроля потоков проводятся регулярно.

Вопросы комплексной защищённости социальных объектов, детсадов, школ, вузов, мест массового пребывания людей находятся в зоне повышенного внимания регионального штаба по обеспечению правопорядка и антитеррористической комиссии.

Меры безопасности повышены и в связи с проведением торжественных и памятных мероприятий к Дню весны и труда и Дню Победы.

«Понимая свою ответственность в этот особый период, важность работы по обеспечению безопасности людей, правоохранители, органы местной, региональной власти во взаимодействии с общественными организациями, активными жителями городов и сёл должны предпринять максимальные усилия», — сказал Азаров.

Ранее власти Ульяновской области подтвердили факт стрельбы в одном из детских садов региона.

Как сообщил депутат Госдумы Сергей Морозов, в результате стрельбы в детском саду в Ульяновской области погибли воспитательница и двое детей, ещё одна женщина пострадала.

Как передавал сайт kp.ru, губернатор Ульяновской области Алексей Русских поручил проверить безопасность всех детсадов и школ региона.