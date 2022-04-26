В Самарской области проверят систему безопасности в социальных и образовательных учреждениях

Короткая ссылка
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил проверить уровень взаимодействия всех служб региона в чрезвычайных ситуациях. Такое решение принято в связи с событиями в Ульяновской области.
В Самарской области проверят систему безопасности в социальных и образовательных учреждениях
  • РИА Новости
  • © Алексей Майшев

Об этом сообщает sova.info.

Проверки защищённости учреждений и территорий, работоспособности систем оповещения, видеонаблюдения и контроля потоков проводятся регулярно.

Вопросы комплексной защищённости социальных объектов, детсадов, школ, вузов, мест массового пребывания людей находятся в зоне повышенного внимания регионального штаба по обеспечению правопорядка и антитеррористической комиссии.

Меры безопасности повышены и в связи с проведением торжественных и памятных мероприятий к Дню весны и труда и Дню Победы.

«Понимая свою ответственность в этот особый период, важность работы по обеспечению безопасности людей, правоохранители, органы местной, региональной власти во взаимодействии с общественными организациями, активными жителями городов и сёл должны предпринять максимальные усилия», — сказал Азаров.

Ранее власти Ульяновской области подтвердили факт стрельбы в одном из детских садов региона.

Как сообщил депутат Госдумы Сергей Морозов, в результате стрельбы в детском саду в Ульяновской области погибли воспитательница и двое детей, ещё одна женщина пострадала.

Как передавал сайт kp.ru, губернатор Ульяновской области Алексей Русских поручил проверить безопасность всех детсадов и школ региона.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить