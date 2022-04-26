Психолог Диденко рассказала, как справиться с психосоматическими заболеваниями

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Психолог Полина Диденко рассказала, как справиться с психосоматическими заболеваниями.
Психолог Диденко рассказала, как справиться с психосоматическими заболеваниями
  • Gettyimages.ru
  • © FilippoBacci

В беседе с Пятым каналом она выразила мнение, что главное — правильно относиться к происходящим вокруг событиям.

«Надо уметь контролировать себя и понимать, как в таких ситуациях адекватно реагировать», — отметила эксперт.

По её словам, чтобы понять, что организм подаёт сигналы, нужно внимательнее относиться к таким симптомам, как усталость, головные боли, апатия, выгорание на работе, нехватка сил, недосып или бессонница.

Ранее врач высшей категории Владимир Зайцев в разговоре с Inforeactor перечислил способы замедлить старение после 50 лет.

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