Психолог Диденко рассказала, как справиться с психосоматическими заболеваниями

Психолог Полина Диденко рассказала, как справиться с психосоматическими заболеваниями.

В беседе с Пятым каналом она выразила мнение, что главное — правильно относиться к происходящим вокруг событиям.

«Надо уметь контролировать себя и понимать, как в таких ситуациях адекватно реагировать», — отметила эксперт.

По её словам, чтобы понять, что организм подаёт сигналы, нужно внимательнее относиться к таким симптомам, как усталость, головные боли, апатия, выгорание на работе, нехватка сил, недосып или бессонница.

Ранее врач высшей категории Владимир Зайцев в разговоре с Inforeactor перечислил способы замедлить старение после 50 лет.