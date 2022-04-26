В Хабаровском крае рассказали о мерах помощи переселенцам из ЛНР и ДНР
- РИА Новости
- © Андрей Архипов
Об этом пишет transsibinfo.com.
Как рассказал губернатор края Михаил Дегтярёв, для приезжих подготовили девять пунктов временного размещения в Хабаровске и Хабаровском районе.
Гражданам обеспечат трёхразовое питание и комфортные условия пребывания. Исходя из их пожеланий, им доставят гуманитарную помощь. Также каждому подберут индивидуальные варианты трудоустройства, детей устроят на учёбу.
Ранее ФАН сообщало, что центры приёма вещей и продуктов #МыВместе, открытые на базе шести омских колледжей, собрали более 1,5 т гуманитарной помощи для жителей Донбасса.