В Хабаровском крае рассказали о мерах помощи переселенцам из ЛНР и ДНР

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Из Таганрога в Хабаровск отправился поезд с 311 вынужденными переселенцами, прибытие состава ожидают 29 апреля.
В Хабаровском крае рассказали о мерах помощи переселенцам из ЛНР и ДНР
  • РИА Новости
  • © Андрей Архипов

Об этом пишет transsibinfo.com.

Как рассказал губернатор края Михаил Дегтярёв, для приезжих подготовили девять пунктов временного размещения в Хабаровске и Хабаровском районе.

Гражданам обеспечат трёхразовое питание и комфортные условия пребывания. Исходя из их пожеланий, им доставят гуманитарную помощь. Также каждому подберут индивидуальные варианты трудоустройства, детей устроят на учёбу.

Ранее ФАН сообщало, что центры приёма вещей и продуктов #МыВместе, открытые на базе шести омских колледжей, собрали более 1,5 т гуманитарной помощи для жителей Донбасса.

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