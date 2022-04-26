Священник Лоргус рассказал, что делать с куличами, оставшимися после Пасхи

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Священник Андрей Лоргус рассказал, что делать с куличами и яйцами, оставшимися после Пасхи.
Священник Лоргус рассказал, что делать с куличами, оставшимися после Пасхи
  • Gettyimages.ru
  • © Marina Andriychuk / EyeEm

В беседе с Life.ru он заявил, что категорически запрещено выбрасывать освящённую в храме еду.

Как отметил Лоргус, существует два варианта «утилизации». Первый — закопать в огороде, второй — сжечь в печи.

«В городе такого ничего нет. Кто-то бережёт, копит это всё в пакетики и потом вывозит на дачу», — сказал он.

Лоргус добавил, что если осталось мало праздничной еды, то крошки можно перемешать с землёй в обычном горшке и остатки пищи будут постепенно переработаны.

Ранее, как сообщал RIA56, Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору продуктов к Пасхе.

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