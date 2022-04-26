В Челябинской области усилят охрану детсадов и школ

В Челябинской области усилят охрану образовательных учреждений, заявила первый вице-губернатор Ирина Гехт.

Об этом сообщает URA.RU.

Как отметила Гехт, во все образовательные учреждения региона 26 апреля направят письмо об оперативном усилении режима охраны.

«Мной подписан приказ об усилении охраны общественного порядка на территории Челябинской области, особенно — в местах массового скопления людей и рядом с образовательными учреждениями», — сказал, со своей стороны, начальник ГУ МВД по Челябинской области Михаил Скоков.

Ранее власти Ульяновской области подтвердили факт стрельбы в одном из детских садов региона.

Как сообщил депутат Госдумы Сергей Морозов, в результате стрельбы в детском саду в Ульяновской области погибли воспитательница и двое детей, ещё одна женщина пострадала.

Как передавал сайт kp.ru, губернатор Ульяновской области Алексей Русских поручил проверить безопасность всех детсадов и школ региона.