В Туве ввели особый противопожарный режим
- РИА Новости
Об этом пишет ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по региону.
Режим будет действовать до 15 мая.
Наряду с этим к пожароопасному сезону готовится и Салехард. Тушить возможные возгорания предстоит представителям МЧС, сотрудникам «Ямалспаса», а также команде по борьбе с природными пожарами, сообщает «Ямал-Медиа».
«В периоды высокой степени пожарной опасности в лесах будет проводиться патрулирование территории. Протяжённость маршрута составит 45 км», — говорится в сообщении пресс-службы администрации Салехарда.
Ранее стало известно, что в Башкирии вводят ряд ограничительных мер для посещения лесов из-за пожароопасной обстановки.