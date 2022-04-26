В Туве ввели особый противопожарный режим

На всей территории Тувы постановлением правительства введён особый противопожарный режим.

Об этом пишет ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по региону.

Режим будет действовать до 15 мая.

Наряду с этим к пожароопасному сезону готовится и Салехард. Тушить возможные возгорания предстоит представителям МЧС, сотрудникам «Ямалспаса», а также команде по борьбе с природными пожарами, сообщает «Ямал-Медиа».

«В периоды высокой степени пожарной опасности в лесах будет проводиться патрулирование территории. Протяжённость маршрута составит 45 км», — говорится в сообщении пресс-службы администрации Салехарда.

Ранее стало известно, что в Башкирии вводят ряд ограничительных мер для посещения лесов из-за пожароопасной обстановки.