В Туве ввели особый противопожарный режим

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На всей территории Тувы постановлением правительства введён особый противопожарный режим.
В Туве ввели особый противопожарный режим
  • РИА Новости

Об этом пишет ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по региону.

Режим будет действовать до 15 мая.

Наряду с этим к пожароопасному сезону готовится и Салехард. Тушить возможные возгорания предстоит представителям МЧС, сотрудникам «Ямалспаса», а также команде по борьбе с природными пожарами, сообщает «Ямал-Медиа».

«В периоды высокой степени пожарной опасности в лесах будет проводиться патрулирование территории. Протяжённость маршрута составит 45 км», — говорится в сообщении пресс-службы администрации Салехарда.

Ранее стало известно, что в Башкирии вводят ряд ограничительных мер для посещения лесов из-за пожароопасной обстановки.

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