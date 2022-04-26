В Ульяновске рассказали о торжественных мероприятиях в День Победы

В Ульяновске рассказали, как в городе отметят День Победы.

Об этом пишет mosaica.ru.

С 2 по 8 мая местные творческие коллективы выступят в 49 дворах города, где проживают ветераны, сообщила замглавы города Инна Митрофанова.

6, 7 и 8 мая в районах Ульяновска пройдут церемонии возложения цветов к памятникам героям войны. В торжественных мероприятиях примут участие войска Ульяновского территориального гарнизона.

В то же время в Новосибирске военнослужащие артиллерийского соединения общевойскового объединения Центрального военного округа (ЦВО) проведут праздничный салют в День Победы. Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу ЦВО.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке прошла ночная репетиция пеших парадных расчётов в рамках подготовки к празднованию Дня Победы.