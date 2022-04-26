В Ростовской области выявили 163 случая коронавируса за сутки

В Ростовской области выявили 163 случая коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

С начала пандемии в регионе заболели 372 250 жителей.

Показатель заболеваемости — 8858 на 100 тыс. человек.

В целом в России за минувшие 24 часа зарегистрировали 7107 случаев COVID-19, передаёт «Утро.ру».

Ранее завлабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова профессор Михаил Костинов прокомментировал ситуацию с COVID-19 в мире.