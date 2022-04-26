В Тюменской области уничтожили снаряды времён войны
- © Пресс-служба Уральского округа войск национальной гвардии Российской Федерации
Об этом пишет megatyumen.ru со ссылкой на информацию Росгвардии региона.
Как отмечается, специалисты инженерно-технической группы ОМОН идентифицировали снаряды. Ими оказались 75-мм осколочно-фугасный артиллерийский снаряд со следами сильной коррозии и 55-мм авиационный фугасный снаряд, предположительно, 40-х годов.
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