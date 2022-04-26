В Тюменской области уничтожили снаряды времён войны

Жители Казанского и Тобольского районов Тюменской области обнаружили на территории своих участков снаряды времён Гражданской и Великой Отечественной воин.

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