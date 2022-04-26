В Тюменской области уничтожили снаряды времён войны

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Жители Казанского и Тобольского районов Тюменской области обнаружили на территории своих участков снаряды времён Гражданской и Великой Отечественной воин.
В Тюменской области уничтожили снаряды времён войны
  • © Пресс-служба Уральского округа войск национальной гвардии Российской Федерации

Об этом пишет megatyumen.ru со ссылкой на информацию Росгвардии региона.

Как отмечается, специалисты инженерно-технической группы ОМОН идентифицировали снаряды. Ими оказались 75-мм осколочно-фугасный артиллерийский снаряд со следами сильной коррозии и 55-мм авиационный фугасный снаряд, предположительно, 40-х годов.

Взрывотехники уничтожили боеприпасы вблизи деревни Новопокровки Казанского района.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в Севастополе обезвредили немецкую 250-килограммовую бомбу времён Великой Отечественной войны.

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