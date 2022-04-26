Названы самые популярные направления внутреннего туризма в России в 2021 году

Согласно данным, полученным в результате совместного исследования Geo.Platforma, YouTravel.me и Tele2, самыми популярными направлениями внутреннего туризма в России стали Калининградская и Мурманская области, Карелия и Алтай.

Об этом пишет «Газета.Ru».

Наиболее привлекательным для туристов городом Калининградской области оказался Зеленоградск: количество россиян, посетивших курорт в 2021 году, выросло на 20% относительно предыдущего года.

Результаты исследования также показали рост турпотока в столицу республики Карелия — Петрозаводск (на 41%).

Аналитики отметили рост туризма и в Мурманскую область — +17% по сравнению с 2020-м годом.

Чуйский тракт в Алтайском крае в 2021-м посетили на 15% больше туристов, чем годом ранее, говорится в исследовании.

В марте ФБА «Экономика сегодня» передавало, что, по сообщениям властей Крыма, турпоток в республику вырос в 2,5 раза за восемь лет.