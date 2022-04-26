В Удмуртии выявили 45 случаев COVID-19 за сутки

В Удмуртии выявили 45 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

В поликлиниках под наблюдением находятся 2834 пациента, в ковидных центрах — 152 пациента в состоянии средней тяжести, 16 в тяжёлом.

Выздоровел за минувшие 24 часа 51 житель.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге за сутки зарегистрировали 467 случаев коронавируса, передают «Невские новости» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

С начала пандемии в городе заболели 1,5 млн жителей, выздоровели 1,4 млн, в том числе 828 за последние 24 часа.

Ранее завлабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова профессор Михаил Костинов прокомментировал ситуацию с COVID-19 в мире.