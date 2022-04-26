В Севастополе более 190 мероприятий пройдут в рамках празднования Дня Победы

Правительство Севастополя утвердило программу празднования Дня Победы, включающую более 190 основных мероприятий, которые будут проходить с 4 мая.

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу правительства города.

В числе таких мероприятий фестиваль «Севастопольская весна», историко-патриотический фестиваль «Знамёна Славы», фотовыставка работ известных фронтовых корреспондентов.

В День Победы, 9 мая, пройдёт военный парад войск севастопольского гарнизона, проедет механизированная колонна военной техники и ретротехники. После этого состоится шествие в рамках всероссийской акции «Бессмертный полк».

Также запланированы большой праздничный концерт с участием творческих коллективов города, артиллерийский салют и фейерверк.

Ранее ФАН сообщало, что выставка-инсталляция «Чувство времени» открылась в Москве. Экспозиция приурочена к 80-летию окончания Битвы за Москву, а также к предстоящему Дню Победы.