Во Владивостоке прошла репетиция парада Победы

Короткая ссылка
Ночная репетиция пеших парадных расчётов прошла во Владивостоке в рамках подготовки к празднованию Дня Победы.
Во Владивостоке прошла репетиция парада Победы
  • РИА Новости
  • © Павел Лисицын

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на Минобороны России.

В мероприятии участвовали около 1800 человек. Большая часть из них — военнослужащие Тихоокеанского флота.

«На центральной улице Владивостока отрабатывали синхронность прохождения в строю батальонные и ротные коробки офицеров штаба ТОФ, соединений Приморской флотилии разнородных сил, морской авиации, а также береговых войск флота», — отметили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске во время парада Победы 9 мая по городу проедет военная техника, а в торжественном построении войск Челябинского гарнизона примут участие 1800 человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить