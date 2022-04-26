Во Владивостоке прошла репетиция парада Победы

Ночная репетиция пеших парадных расчётов прошла во Владивостоке в рамках подготовки к празднованию Дня Победы.

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на Минобороны России.

В мероприятии участвовали около 1800 человек. Большая часть из них — военнослужащие Тихоокеанского флота.

«На центральной улице Владивостока отрабатывали синхронность прохождения в строю батальонные и ротные коробки офицеров штаба ТОФ, соединений Приморской флотилии разнородных сил, морской авиации, а также береговых войск флота», — отметили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске во время парада Победы 9 мая по городу проедет военная техника, а в торжественном построении войск Челябинского гарнизона примут участие 1800 человек.