Специалист в области HR Матвиенко высказался о ситуации на рынке труда в России

Руководитель кадрового агентства Max Legal Максим Матвиенко в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал ситуацию на рынке труда в России.

По мнению эксперта, сложившаяся на рынке ситуация — это шанс для российских компаний, занимающихся импортозамещением, пригласить к сотрудничеству специалистов, «до которых они раньше не могли бы достучаться».

«У соискателей это тоже время, когда можно попробовать что-то новое», — добавил Матвиенко.

Ранее президент и основатель сервиса SuperJob Алексей Захаров в беседе с НСН прокомментировал уход ряда зарубежных компаний из России и возможные последствия этого события для рынка труда.