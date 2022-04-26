Специалист в области HR Матвиенко высказался о ситуации на рынке труда в России
- РИА Новости
- © Алексей Сухоруков
По мнению эксперта, сложившаяся на рынке ситуация — это шанс для российских компаний, занимающихся импортозамещением, пригласить к сотрудничеству специалистов, «до которых они раньше не могли бы достучаться».
«У соискателей это тоже время, когда можно попробовать что-то новое», — добавил Матвиенко.
Ранее президент и основатель сервиса SuperJob Алексей Захаров в беседе с НСН прокомментировал уход ряда зарубежных компаний из России и возможные последствия этого события для рынка труда.