На Ферганской улице в Москве построят производственный комплекс

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В промышленной зоне на Ферганской улице в Москве построят производственный комплекс, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
На Ферганской улице в Москве построят производственный комплекс
  • Gettyimages.ru
  • © Ezra Bailey

«Этот проект будет реализовываться за счёт инвестора, а на производстве в будущем появятся около 200 новых рабочих мест. Строительство и работа предприятия будут вестись на современном оборудовании, поэтому производство не будет мешать местным жителям», — сказала Княжевская.

Площадь участка составляет 0,33 га. Предусмотрено строительство здания высотой не более 25 м. Производить на предприятии планируется окна и двери.

Согласно плану, строительство должно быть завершено до конца 2025 года.

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект внесения изменений в правила землепользования и застройки этого участка.

Ранее сообщалось, что в Москве на улице Мироновской (Соколиная Гора, ВАО) к 2024 году планируется построить детский сад, рассчитанный на 125 мест.

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