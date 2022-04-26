На Ферганской улице в Москве построят производственный комплекс
- Gettyimages.ru
- © Ezra Bailey
«Этот проект будет реализовываться за счёт инвестора, а на производстве в будущем появятся около 200 новых рабочих мест. Строительство и работа предприятия будут вестись на современном оборудовании, поэтому производство не будет мешать местным жителям», — сказала Княжевская.
Площадь участка составляет 0,33 га. Предусмотрено строительство здания высотой не более 25 м. Производить на предприятии планируется окна и двери.
Согласно плану, строительство должно быть завершено до конца 2025 года.
Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект внесения изменений в правила землепользования и застройки этого участка.
Ранее сообщалось, что в Москве на улице Мироновской (Соколиная Гора, ВАО) к 2024 году планируется построить детский сад, рассчитанный на 125 мест.