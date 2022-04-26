В промышленной зоне на Ферганской улице в Москве построят производственный комплекс, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

«Этот проект будет реализовываться за счёт инвестора, а на производстве в будущем появятся около 200 новых рабочих мест. Строительство и работа предприятия будут вестись на современном оборудовании, поэтому производство не будет мешать местным жителям», — сказала Княжевская.

Площадь участка составляет 0,33 га. Предусмотрено строительство здания высотой не более 25 м. Производить на предприятии планируется окна и двери.

Согласно плану, строительство должно быть завершено до конца 2025 года.

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект внесения изменений в правила землепользования и застройки этого участка.

Ранее сообщалось, что в Москве на улице Мироновской (Соколиная Гора, ВАО) к 2024 году планируется построить детский сад, рассчитанный на 125 мест.