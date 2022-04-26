Диетолог Соломатина рассказала о негативном влиянии сахара на здоровье

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о вреде чрезмерного употребления сахара.

«Излишний сахар, который сразу не может усвоиться, начинает разрушать кровяное русло, сосуды, внутреннюю выстилку», — объяснила диетолог в беседе с «Москвой 24».

По её словам, из-за избытка сахара также страдает печень, она начинает работать неправильно и вырабатывает холестерин низкой плотности, из-за чего может начаться процесс тромбообразования.

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