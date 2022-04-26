Техноблогер Мокеев назвал опасные последствия падения смартфона

Эксперт в сфере IT-технологий, техноблогер Никита Мокеев рассказал, что при падении смартфона может повредиться не только корпус и экран, но и внутреннее устройство гаджета.

Микротрещины на плате, которые могут образоваться от удара, намного опаснее для работоспособности устройства, чем внешние изъяны, отметил специалист в интервью радио Sputnik.

«Дело в том, что на самой плате внутри телефона все схемы припаяны, а при падении пайка нарушается и возникают трещины. При дальнейшем использовании телефона происходит нагрев, и трещины расширяются. В итоге та микросхема, что работала сразу после падения, может перестать работать», — предупредил Мокеев.

Чтобы избежать дорогостоящего ремонта, нужно провести полную диагностику гаджета сразу же после его падения, посоветовал он.

Ранее директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы Денис Кувиков в беседе с газетой «Известия» рассказал, что делать при падении смартфона в снег.