Техноблогер Мокеев назвал опасные последствия падения смартфона

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Эксперт в сфере IT-технологий, техноблогер Никита Мокеев рассказал, что при падении смартфона может повредиться не только корпус и экран, но и внутреннее устройство гаджета.
Техноблогер Мокеев назвал опасные последствия падения смартфона
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Микротрещины на плате, которые могут образоваться от удара, намного опаснее для работоспособности устройства, чем внешние изъяны, отметил специалист в интервью радио Sputnik.

«Дело в том, что на самой плате внутри телефона все схемы припаяны, а при падении пайка нарушается и возникают трещины. При дальнейшем использовании телефона происходит нагрев, и трещины расширяются. В итоге та микросхема, что работала сразу после падения, может перестать работать», — предупредил Мокеев.

Чтобы избежать дорогостоящего ремонта, нужно провести полную диагностику гаджета сразу же после его падения, посоветовал он.

Ранее директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы Денис Кувиков в беседе с газетой «Известия» рассказал, что делать при падении смартфона в снег.

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