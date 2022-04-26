В России начался третий сезон конкурса «Большая перемена»

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В России начался третий сезон конкурса для школьников и студентов «Большая перемена».
В России начался третий сезон конкурса «Большая перемена»
  • Gettyimages.ru
  • © MILATAS

Как пишет «Радио 1», на конкурс приглашают учеников 5—10-х классов и студентов 1—3-го курсов.

Они будут состязаться в 12 тематических направлениях: наука, искусство, журналистика, экология, предпринимательство и других.

По итогам конкурса жюри выберет по 300 победителей от каждой возрастной категории. Победителей из числа студентов и старшеклассников ждёт приз — 1 млн рублей. Дети младшего возраста, прошедшие отбор, отправятся в путешествие по России на поезде «Большой перемены». 

Всероссийский конкурс «Большая перемена» реализуется в рамках Национального проекта «Образование».

Ранее НСН сообщала, что в 2021 году Москва стала лидером по числу медалей на международных олимпиадах школьников, впервые обойдя Сингапур и Шанхай.

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