В Роскачестве назвали марки сливочного масла с содержанием растительных жиров

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Гава Роскачества Максим Протасов сообщил, что в результате проверки сливочного масла отечественного производства у шести брендов были обнаружены нарушения.
В Роскачестве назвали марки сливочного масла с содержанием растительных жиров
  • Gettyimages.ru
  • © Mila Araujo / EyeEm

Отмечается, что для анализа эксперты использовали продукцию 20 лидеров сегмента рынка, в том числе собственные торговые марки сетей. Оказалось, что около 30% этих марок содержат не животные, а растительные жиры, то есть пальмовое масло.

В перечень некачественных брендов вошли «Деревенская бурёнка», «Солнечная долина», «Молочная мозаика» (ООО «Лав Продукт», Московская область), «Вологодские традиции» и «Славянское» (ООО «Курский сыродельный завод», Курская область), а также «Волжаночка» (АО «Молсыркомбинат-Волжский», Волгоградская область).

«Производители, которых мы тоже собирали, утверждают, что их к фальсификату принуждают торговые сети, требуя снижения цен поставки масла», — отметил Протасов в разговоре с «Известиями».

Ранее, по сообщениям Nation News, в Роскачестве предупредили об изменении ассортимента товаров для дома в магазинах, что связано с уходом части зарубежных брендов из России.

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