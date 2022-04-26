Более семи тысяч беженцев из ЛНР, ДНР и с Украины прибудут на Дальний Восток

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Дальневосточные регионы России ожидают более 7 тыс. беженцев с Украины, а также из Луганской и Донецкой народных республик, заявил вице-премьер, полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

Он напомнил, что Россия уже приняла около 900 тыс. вынужденных переселенцев.

«Из них более 7 тыс. человек выбрали в качестве нового места жительства регионы Дальнего Востока. Я считаю, что наш братский долг — принять их на дальневосточной земле, дать им всё необходимое для жизни и работы», — сказал Трутнев.

Полпред президента России поручил губернаторам регионов организовать и проконтролировать работу по приёму, размещению и трудоустройству беженцев.

Ранее в МВД предложили распространить правила выдачи свидетельства госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, прибывших в Россию с Украины, на переселенцев из ДНР и ЛНР.

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