Специалист Исаев рассказал о популярных направлениях на майские праздники
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«Статистика очень интересная, на первом месте — Казань, далее Петербург, Нижний Новгород, Кисловодск, Москва, Волгоград, Ярославль, Махачкала, Псков, только потом Сочи», — заявил он в беседе с НСН.
По его словам, в России много мест для проведения отпуска и получения «колоссальных» впечатлений.
«Дагестан — там сумасшедшей красоты горы, места; Камчатка. В России очень много мест, где можно отдохнуть, главное понять, с какой целью ехать», — добавил Исаев.
Ранее ФАН сообщало, что в Севастополе назвали самые интересные направления для туристов.