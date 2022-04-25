Специалист Исаев рассказал о популярных направлениях на майские праздники

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Коммерческий директор Bronevik.com Алексей Исаев рассказал о популярных внутренних направлениях на майские праздники.
Специалист Исаев рассказал о популярных направлениях на майские праздники
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«Статистика очень интересная, на первом месте — Казань, далее Петербург, Нижний Новгород, Кисловодск, Москва, Волгоград, Ярославль, Махачкала, Псков, только потом Сочи», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, в России много мест для проведения отпуска и получения «колоссальных» впечатлений.

«Дагестан — там сумасшедшей красоты горы, места; Камчатка. В России очень много мест, где можно отдохнуть, главное понять, с какой целью ехать», — добавил Исаев.

Ранее ФАН сообщало, что в Севастополе назвали самые интересные направления для туристов.

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