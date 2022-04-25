Специалист по недвижимости Перескокова высказалась о ситуации на рынке жилья

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Эксперт по недвижимости Наталья Перескокова высказалась о ситуации на рынке жилья.
Специалист по недвижимости Перескокова высказалась о ситуации на рынке жилья
  • Gettyimages.ru
  • © Maskot

«Стоит ли что-то покупать, продавать и что-либо делать с недвижимостью, это зависит от ситуации. Если у вас альтернативная сделка, например, и есть необходимость решать жилищный вопрос, то, значит, его нужно решать сегодня, здесь и сейчас», — заявила она в беседе с радио «Комсомольская правда».

По её словам, если нужно инвестировать в новостройку для последующей перепродажи и заработка, то лучше сейчас этого не делать.

Как отметила эксперт, на вторичном рынке жилья ещё какое-то непродолжительное время может наблюдаться незначительное снижение цен или стагнация.

Ранее НСН сообщала, что для застройщиков в Москве ввели новые меры поддержки.

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