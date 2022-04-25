В России началась акция «Поделись своим Знанием. Новые горизонты»

В России началась просветительская акция «Поделись своим Знанием. Новые горизонты». Она проходит с 25 по 29 апреля.

Об этом сообщает НСН.

Программа включает онлайн-лекции и более 5 тыс. встреч с учёными, предпринимателями, государственными и общественными деятелями, медиаменеджерами и спортсменами.

Лекторы общества «Знание» и приглашённые спикеры посетят площадки образовательных учреждений по всей стране.

«Важно, чтобы у каждого из вас была возможность определиться как можно раньше, кем вы хотите стать в жизни, каких целей добиться. Для этого нужно понять себя через историю своей страны. Если не опираться на традиции, культуру и прошлое Родины, невозможно двигаться вперёд», — заявил первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в России запустили проект «Экопоколение.РЭО».