Петербургский форум предпринимателей пройдёт 26—28 мая

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Петербургский форум предпринимателей состоится 26—28 мая.
Петербургский форум предпринимателей пройдёт 26—28 мая
  • Gettyimages.ru
  • © Tatyana Ignatenkova / EyeEm

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».

Участники обсудят вопросы бизнес-репутации, работы с зарубежными партнёрами и поиска быстрорастущих рынков, цифровизации и автоматизации процессов, свободного капитала.

Также запланирован молодёжный день, в рамках которого можно будет пройти Школу стартапа и поучаствовать в деловой игре.

Ранее НСН сообщала, что московские власти рассказали о работе по предоставлению отсрочки платежей собственникам и арендаторам земли.

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