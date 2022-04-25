Петербургский форум предпринимателей пройдёт 26—28 мая
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Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».
Участники обсудят вопросы бизнес-репутации, работы с зарубежными партнёрами и поиска быстрорастущих рынков, цифровизации и автоматизации процессов, свободного капитала.
Также запланирован молодёжный день, в рамках которого можно будет пройти Школу стартапа и поучаствовать в деловой игре.
Ранее НСН сообщала, что московские власти рассказали о работе по предоставлению отсрочки платежей собственникам и арендаторам земли.