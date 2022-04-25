Более 50% номерного фонда Кубани забронировано на период летних месяцев

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Уровень летнего бронирования на курортах Краснодарского края превысил 50% номерного фонда.
Более 50% номерного фонда Кубани забронировано на период летних месяцев
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Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

Только на майские праздники на курортах Кубани ждут около 600 тыс. гостей.

«Для удобства туристов в крае работает около 10 тыс. средств размещения. Это отели, санатории, гостиницы на 550 тыс. мест», — уточнили в пресс-службе.

Ранее основатель и генеральный директор Russia Discovery Вадим Мамонтов беседе с НСН дал советы по организации путешествий.

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