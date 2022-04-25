«Волонтёры Победы» расчистили территории воинских захоронений в Тамбове

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«Волонтёры Победы» и «Единая Россия» провели традиционную акцию — субботник, в рамках которого произвели уборку мусора на воинских захоронениях. 22 апреля субботник прошёл на Воздвиженском кладбище Тамбова.
«Волонтёры Победы» расчистили территории воинских захоронений в Тамбове
  • Gettyimages.ru
  • © South_agency

В уборке также приняли участие добровольческие организации города, передаёт «Тамбовский курьер».

Волонтёры очистили территорию кладбища от лишних кустарников и мусора.

Также активисты привели в порядок территории у домов ветеранов, сообщили в организации.

Ранее телеканал «360» сообщал, что эковолонтёры проведут порядка 40 уборок природных территорий, берегов рек, водоёмов и лесопарковых городских территорий в разных регионах России.

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