«Волонтёры Победы» расчистили территории воинских захоронений в Тамбове
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В уборке также приняли участие добровольческие организации города, передаёт «Тамбовский курьер».
Волонтёры очистили территорию кладбища от лишних кустарников и мусора.
Также активисты привели в порядок территории у домов ветеранов, сообщили в организации.
Ранее телеканал «360» сообщал, что эковолонтёры проведут порядка 40 уборок природных территорий, берегов рек, водоёмов и лесопарковых городских территорий в разных регионах России.