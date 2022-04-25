«Волонтёры Победы» расчистили территории воинских захоронений в Тамбове

«Волонтёры Победы» и «Единая Россия» провели традиционную акцию — субботник, в рамках которого произвели уборку мусора на воинских захоронениях. 22 апреля субботник прошёл на Воздвиженском кладбище Тамбова.

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