В Казани установят стелу в честь присвоения звания «Город трудовой доблести»

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Стелу в честь присвоения Казани звания «Город трудовой доблести» установят 30 апреля, а также высадят деревья в рамках международной акции «Сад памяти».
В Казани установят стелу в честь присвоения звания «Город трудовой доблести»
  • globallookpress.com
  • © Nikolay Gyngazov

Об этом сообщает «Бизнес Online».

Стела появится на площади перед Северным вокзалом на улице Воровского, сообщила замруководителя исполкома Гузель Сагитова.

Внешний вид стелы определён по результатам конкурса.

Казань 2 июля 2020 года в числе первых 20 городов России удостоилась звания «Город трудовой доблести».

Ранее газета «Известия» сообщала, что международная акция «Сад памяти», в рамках которой планируется высадить 27 млн деревьев в честь погибших в годы Великой Отечественной войны, стартовала 18 марта в Севастополе.

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