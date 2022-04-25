В Казани установят стелу в честь присвоения звания «Город трудовой доблести»

Стелу в честь присвоения Казани звания «Город трудовой доблести» установят 30 апреля, а также высадят деревья в рамках международной акции «Сад памяти».

Об этом сообщает «Бизнес Online».

Стела появится на площади перед Северным вокзалом на улице Воровского, сообщила замруководителя исполкома Гузель Сагитова.

Внешний вид стелы определён по результатам конкурса.

Казань 2 июля 2020 года в числе первых 20 городов России удостоилась звания «Город трудовой доблести».

Ранее газета «Известия» сообщала, что международная акция «Сад памяти», в рамках которой планируется высадить 27 млн деревьев в честь погибших в годы Великой Отечественной войны, стартовала 18 марта в Севастополе.