В Казани установят стелу в честь присвоения звания «Город трудовой доблести»
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Об этом сообщает «Бизнес Online».
Стела появится на площади перед Северным вокзалом на улице Воровского, сообщила замруководителя исполкома Гузель Сагитова.
Внешний вид стелы определён по результатам конкурса.
Казань 2 июля 2020 года в числе первых 20 городов России удостоилась звания «Город трудовой доблести».
Ранее газета «Известия» сообщала, что международная акция «Сад памяти», в рамках которой планируется высадить 27 млн деревьев в честь погибших в годы Великой Отечественной войны, стартовала 18 марта в Севастополе.