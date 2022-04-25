Терапевт Сейфуллаев дал рекомендации по проверке здоровья весной

Врач-терапевт телемедицинского сервиса «Доктис» Фуад Сейфуллаев дал рекомендации по проверке здоровья весной.

В беседе с «Российской газетой» он выразил мнение, что желательно сдать общий и биохимический анализ крови.

Как считает врач, не менее важно проверить гормоны щитовидной железы Т3, Т4 и ТТГ, а также свёртываемость крови.

Кроме того, по мнению Сейфуллаева, необходимо определить уровень витамина D.

«Получив результаты анализов, важно не пытаться интерпретировать их самостоятельно, а проконсультироваться с врачом-терапевтом. Возможно, доктор назначит дополнительные исследования, если они нужны, и, конечно, у него вы получите рекомендации по дальнейшим действиям», — добавил эксперт.

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