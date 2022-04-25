Терапевт Сейфуллаев дал рекомендации по проверке здоровья весной
- Gettyimages.ru
- © RunPhoto
В беседе с «Российской газетой» он выразил мнение, что желательно сдать общий и биохимический анализ крови.
Как считает врач, не менее важно проверить гормоны щитовидной железы Т3, Т4 и ТТГ, а также свёртываемость крови.
Кроме того, по мнению Сейфуллаева, необходимо определить уровень витамина D.
«Получив результаты анализов, важно не пытаться интерпретировать их самостоятельно, а проконсультироваться с врачом-терапевтом. Возможно, доктор назначит дополнительные исследования, если они нужны, и, конечно, у него вы получите рекомендации по дальнейшим действиям», — добавил эксперт.
Ранее врач высшей категории Владимир Зайцев в разговоре с Inforeactor рассказал, какие привычки должны сформироваться у человека, чтобы в любом возрасте чувствовать себя молодым и здоровым.