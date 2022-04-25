Учащиеся из Москвы получили 115 дипломов Всероссийской олимпиады школьников по МХК и обществознанию

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Учащиеся из Москвы получили 115 дипломов Всероссийской олимпиады школьников по мировой художественной литературе и обществознанию.
Учащиеся из Москвы получили 115 дипломов Всероссийской олимпиады школьников по МХК и обществознанию

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Финал соревнования по МХК прошёл с 17 по 23 апреля. За награды боролись более 220 школьников из 70 регионов России. Девять москвичей стали победителями, ещё 40 — призёрами», — отмечается в сообщении.

Финал по обществознанию состоялся 17—24 апреля. Победу одержали 12 столичных школьников, ещё 54 завоевали дипломы призёров.

Ранее НСН передавала, что в 2021 году Москва стала лидером по числу медалей на международных олимпиадах школьников, впервые обойдя Сингапур и Шанхай.

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