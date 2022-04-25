Настоятель храма Марии Магдалины в Гааге рассказал о своих российских корнях
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«Мой папа — кубанский казак, родом из Невинномысска. Служил в лейб-гвардии Семёновском полку. После 1917 года оказался в Белой гвардии, причём всё время опасался, что в бою встретится со своим любимым младшим братом, который был в Красной армии», — заявил он в беседе с «Петербургским дневником».
По словам архимандрита Никона, его мать происходила из петербургской купеческой семьи Беляевых-Овсянниковых.
Сам же настоятель родился в Париже в 1947 году.
«Самое примечательное, что до 2021 года я не имел французского гражданства — у меня был нансеновский эмигрантский паспорт. Но наконец его у меня отобрали и выдали французский. Так я стал гражданином этой страны», — рассказал он.
При этом священник добавил, что надеется эмигрировать в Россию и ждёт постановления патриарха, чтобы его назначили в штат при Александро-Невской лавре.
«Пора возвращаться домой», — заключил настоятель.