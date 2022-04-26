Захарова не исключила асимметричного ответа на изъятие дипсобственности России в Польше

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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Москва не исключает асимметричных мер в ответ на изъятие дипломатической собственности России в Польше.

«Что касается ответных мер, я хотела быть напомнить, что они могут быть не только зеркальными, но и асимметричными», — сказала она в эфире радиостанции «Радио России». Её слова приводит РИА Новости.

Ранее российский посол Сергей Андреев допустил, что Варшава может принять новые меры по захвату российской дипломатической собственности в стране.

Утром 11 апреля к зданию по адресу: улица Собеского, 100, прибыли судебные исполнители, которые срезали замки на воротах, на калитке и заняли данный объект.

Позднее посольство России направило в МИД Польши ноту протеста в связи с захватом находящегося в дипломатической собственности здания.

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