Рогозин: МБР «Сармат» гарантирует безопасность России в ближайшие 30—40 лет

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Российская МБР «Сармат» гарантирует безопасность России в ближайшие 30—40 лет, так как западная система ПРО против неё бессильна, заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в эфире Первого канала.

«Мы не зря говорим, здесь нет никакого бахвальства, мы правда понимаем, что на 30—35—40 лет вперёд «Сармат» обеспечит основу нашей безопасности», — сказал Рогозин, слова которого приводит Интерфакс.

Он отметил, что современные и даже перспективные системы противоракетной обороны США «не успеют среагировать на заход «Сармата» в космос».

«А уж ловить его дальше практически невозможно. Это ракета, которая обладает уникальными характеристиками неуязвимости», — добавил глава госкорпорации.

Как отметил командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев, межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» может быть оснащена несколькими гиперзвуковыми боевыми блоками «Авангард».

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